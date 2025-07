Marché d’artisans, chasse aux trésors, concert: les palfreniers fêtent leurs 5 ans Voutezac

Marché d’artisans, chasse aux trésors, concert: les palfreniers fêtent leurs 5 ans Voutezac samedi 2 août 2025.

Marché d’artisans, chasse aux trésors, concert: les palfreniers fêtent leurs 5 ans

Voutezac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Oyez, nobles gens, tendez l’oreille !

Le 2 août 2025 à Voutezac, Les Palefreniers Moto Club fêtent leurs 5 ans. Artisanat, échoppes et esprit du deux-roues animeront le village ! Un jeu de piste fera vibrer les cœurs et les motards s’élanceront, vent sifflant les dents. Discussions mécaniques, ripailles en taverne, et grand rassemblement au menu ! Le soir, concert gratuit du groupe Birck à Drac guitares, tambours, ménestrels pour secouer la nuit ! Venez partager la flamme… car même les moteurs ont une âme ! .

Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 69 65 34 lespalefreniers.motoclub@gmail.com

English : Marché d’artisans, chasse aux trésors, concert: les palfreniers fêtent leurs 5 ans

German : Marché d’artisans, chasse aux trésors, concert: les palfreniers fêtent leurs 5 ans

Italiano :

Espanol : Marché d’artisans, chasse aux trésors, concert: les palfreniers fêtent leurs 5 ans

L’événement Marché d’artisans, chasse aux trésors, concert: les palfreniers fêtent leurs 5 ans Voutezac a été mis à jour le 2025-07-25 par Brive Tourisme