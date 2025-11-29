Marché d’artisans créateurs Logis du Plessis Chaniers
Marché d’artisans créateurs Logis du Plessis Chaniers samedi 29 novembre 2025.
Marché d’artisans créateurs
Logis du Plessis 168 route du Plessis Chaniers Charente-Maritime
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-29
Marché d’artisans créateurs offrant une grande diversité de réalisations
Logis du Plessis 168 route du Plessis Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leplessisdesarts@gmail.com
English :
Artisan market offering a wide variety of creations
German :
Kunsthandwerkermarkt mit einer großen Vielfalt an kreativen Arbeiten
Italiano :
Un mercato di artigiani creativi che offrono una vasta gamma di creazioni
Espanol :
Un mercado de artesanos creativos que ofrecen una amplia gama de creaciones
