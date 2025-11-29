Marché d’artisans créateurs Logis du Plessis Chaniers

Marché d’artisans créateurs

Logis du Plessis 168 route du Plessis Chaniers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Marché d’artisans créateurs offrant une grande diversité de réalisations

.

Logis du Plessis 168 route du Plessis Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leplessisdesarts@gmail.com

English :

Artisan market offering a wide variety of creations

German :

Kunsthandwerkermarkt mit einer großen Vielfalt an kreativen Arbeiten

Italiano :

Un mercato di artigiani creativi che offrono una vasta gamma di creazioni

Espanol :

Un mercado de artesanos creativos que ofrecen una amplia gama de creaciones

L’événement Marché d’artisans créateurs Chaniers a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge