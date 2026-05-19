Mercurey

Marché d’Artisans-Créateurs et de Producteurs

Rue du Clos l’Évêque Mercurey Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Marché annuel d’artisans-créateurs et producteurs, organisé par Mercurey Animations. Marché tenu en plein air avec une 50-taine d’exposants. Produits en offre très divers! quelques exemples: bougies, poterie, marqueterie, fer forgé, bijoux, objets en bois, vannerie, lampes, livres et illustrations, vitraux, et maquillage enfant! Côté gustatif il y aura entre autre escargots, champagne, truite fumée, confitures, miel et moutarde.

Petite restauration et buvette disponibles sur place. Nouvelle animation 2026: balades avec des ânes dans les vignes, par Flor y ânes. .

Rue du Clos l’Évêque Mercurey 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 18 20 67 mercureyanimations@gmail.com

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English : Marché d’Artisans-Créateurs et de Producteurs

L’événement Marché d’Artisans-Créateurs et de Producteurs Mercurey a été mis à jour le 2026-05-19 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I