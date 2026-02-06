Marché d’artisans d’art, artistes et producteurs

La Halle Saint-Jean-de-Côle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-10 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-11 2026-06-12

Venez découvrir des artistes et artisans et producteurs locaux sous la halle de Saint Jean de Côle. Ces rencontres permettent de découvrir le savoir faire de ces habitants qui possèdent de la magie au bout de leurs doigts.

La Halle Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mainsetmerveilles24@gmail.com

English : Marché d’artisans d’art, artistes et producteurs

Come and discover local artists, artisans and producers in the Saint Jean de Côle market hall. These encounters allow you to discover the know-how of local people who have magic at their fingertips.

L’événement Marché d’artisans d’art, artistes et producteurs Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2026-02-03 par Isle-Auvézère