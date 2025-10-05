Marché d’artisans d’art et créateurs Pont-à-Mousson

PAM’ ARTS marché d’artisans d’art et créateurs

Venez découvrir les artisans créateurs locaux à l’occasion d’un marché créatif et vivant, au cœur de Pont-à-Mousson !

Les créateurs vous feront découvrir leurs univers, dans la céramique et poterie, le bois, le cuir, les fleurs séchées, les bijoux, la couture, les bougies, le verre … les artisans d’art vous attendent pour partager leur savoir-faire et vous proposer des ateliers créatifs.

Avec la participation d’un Meilleur Ouvrier de France, qui apportera une dimension exceptionnelle à cette journéeTout public

Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 20 63 70 pamartisanscreateurs@gmail.com

English :

« PAM’ ARTS arts and crafts market

Come and discover local artisans and designers at a lively, creative market in the heart of Pont-à-Mousson!

You’ll discover the world of ceramics and pottery, wood, leather, dried flowers, jewelry, sewing, candles, glass… the artisans are waiting to share their know-how and offer creative workshops.

With the participation of a Meilleur Ouvrier de France, who will add an exceptional dimension to the day

German :

« PAM’ ARTS » Markt mit Kunsthandwerkern und Designern

Entdecken Sie lokale Kunsthandwerker und Designer auf einem kreativen und lebendigen Markt im Herzen von Pont-à-Mousson!

Die Kunsthandwerker erwarten Sie, um ihr Know-how mit Ihnen zu teilen und Ihnen kreative Workshops anzubieten.

Mit der Teilnahme eines Meilleur Ouvrier de France, der diesem Tag eine außergewöhnliche Dimension verleihen wird

Italiano :

« PAM’ ARTS mercato dell’arte e dell’artigianato

Venite a scoprire gli artigiani creativi locali in un mercato vivace e creativo nel cuore di Pont-à-Mousson!

Scoprite il mondo della ceramica e del vasellame, del legno, del cuoio, dei fiori secchi, dei gioielli, del cucito, delle candele, del vetro, ecc. Gli artigiani vi aspettano per condividere le loro abilità e offrire laboratori creativi.

Con la partecipazione di un Meilleur Ouvrier de France, che aggiungerà una dimensione eccezionale alla giornata

Espanol :

« PAM » ARTS mercado de arte y artesanía

Venga a descubrir a los artesanos creativos locales en un mercado animado y creativo en el corazón de Pont-à-Mousson

Descubra el mundo de la cerámica y la alfarería, la madera, el cuero, las flores secas, la bisutería, la costura, las velas, el vidrio, etc. Los artesanos le esperan para compartir sus habilidades y ofrecer talleres creativos.

Con la participación de un Meilleur Ouvrier de France, que añadirá una dimensión excepcional a la jornada

