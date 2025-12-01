Marché d’artisans d’art Noël au Moulin

Genillé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Nous présentons notre travail et nos créations et les artisans vendent leurs créations. Il y a également un restaurateur qui proposera à la vente des choses à boire et à manger.

Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 05 16 78 foucauld.rsa@gmail.com

English :

We present our work and creations, and artisans sell their creations. There’s also a restaurateur selling food and drink.

