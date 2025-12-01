Marché d’artisans d’art Noël au Moulin Genillé
Marché d’artisans d’art Noël au Moulin Genillé samedi 13 décembre 2025.
Marché d’artisans d’art Noël au Moulin
Genillé Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Nous présentons notre travail et nos créations et les artisans vendent leurs créations. Il y a également un restaurateur qui proposera à la vente des choses à boire et à manger.
Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 05 16 78 foucauld.rsa@gmail.com
English :
We present our work and creations, and artisans sell their creations. There’s also a restaurateur selling food and drink.
