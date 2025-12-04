Marché d’artisans Effets Boule de Neige rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Marché d’artisans Effets Boule de Neige rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny jeudi 4 décembre 2025.
Marché d’artisans Effets Boule de Neige
rue Carnot Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-04 10:00:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
2025-12-04
Une vingtaine d’artisan.es invité.es dan sles ateliers-boutiques du Quartiers des Métiers d’Art, rue Carnot.
L’occasion idéale pour trouver vos cadeaux de fin d’années à Villedieu-les-Poêles ! .
rue Carnot Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69
