Marché d’artisans Effets Boule de Neige rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Marché d’artisans Effets Boule de Neige

rue Carnot Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-04 10:00:00

fin : 2025-12-24 18:00:00

2025-12-04

Une vingtaine d’artisan.es invité.es dan sles ateliers-boutiques du Quartiers des Métiers d’Art, rue Carnot.

L’occasion idéale pour trouver vos cadeaux de fin d’années à Villedieu-les-Poêles ! .

