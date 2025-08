Marché d’artisans en nocturne Le Bugue

Artisans, créateurs, producteurs locaux et commerçants vous accueilleront dans la rue de Paris devenue piétonne le temps d’une soirée. Restaurants, bars et commerces seront ouverts et une animation musicale avec SAM (A.I.B.) vous accompagnera. Venez nombreux ! .

Rue de Paris Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 22 17 05

English : Marché d’artisans en nocturne

Craftsmen, designers, local producers and shopkeepers will welcome you in the Rue de Paris. Musical entertainment with SAM (A.I.B.). Come one, come all!

German : Marché d’artisans en nocturne

Handwerker, Designer, lokale Produzenten und Händler werden Sie in der Rue de Paris begrüßen. Musikalische Unterhaltung mit SAM (A.I.B.) wird Sie begleiten. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Artigiani, designer, produttori locali e negozianti saranno a disposizione per darvi il benvenuto nella rue de Paris. Un intrattenimento musicale con SAM (A.I.B.) vi accompagnerà. Venite tutti!

Espanol : Marché d’artisans en nocturne

Artesanos, diseñadores, productores locales y comerciantes le darán la bienvenida a la rue de Paris. La animación musical con SAM (A.I.B.) le acompañará. Vengan todos

