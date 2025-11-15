Marché d’artisans et créateurs Wintzenheim-Kochersberg

Marché d’artisans et créateurs Wintzenheim-Kochersberg samedi 15 novembre 2025.

rue du Kochersberg Wintzenheim-Kochersberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-15 2025-11-16

Les Créa de Maroli organise son marché de Créateurs à Wintzenheim-Kochersberg ! De quoi découvrir de jolies choses faites maison savonnerie, céramique, création florale, bijoux, bougies, accessoires, textiles, crochets, lithothérapie, cosmétiques et produits d’intérieur, déco, peintures…

Petite restauration sur place bretzel, crêpes, café… 0 .

rue du Kochersberg Wintzenheim-Kochersberg 67370 Bas-Rhin Grand Est lescreademaroli.contact@gmail.com

L'événement Marché d'artisans et créateurs Wintzenheim-Kochersberg a été mis à jour le 2025-08-05