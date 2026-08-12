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AGENDA · Wintzenheim-Kochersberg

Marché d’artisans et créateurs Wintzenheim-Kochersberg

samedi 14 novembre 2026 · Wintzenheim-Kochersberg

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
rue du Kochersberg
Ville
67370 Wintzenheim-Kochersberg
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Wintzenheim-Kochersberg

Marché d’artisans et créateurs

rue du Kochersberg Wintzenheim-Kochersberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-14 14:00:00
fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :
2026-11-14 2026-11-15

Les Créa de Maroli organise son marché de Créateurs à Wintzenheim-Kochersberg ! De quoi découvrir de jolies choses faites maison par des artisans locaux…

Petite restauration sur place vin chaud, chocolat chaud, crêpes, bretzels…

Passage du Père-Noël samedi et dimanche de 16h30 à 17h 0  .

rue du Kochersberg Wintzenheim-Kochersberg 67370 Bas-Rhin Grand Est   lescreademaroli.contact@gmail.com

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English :

L’événement Marché d’artisans et créateurs Wintzenheim-Kochersberg a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg