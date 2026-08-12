Marché d’artisans et créateurs Wintzenheim-Kochersberg
samedi 14 novembre 2026 · Wintzenheim-Kochersberg
Informations pratiques
Wintzenheim-Kochersberg
Marché d’artisans et créateurs
rue du Kochersberg Wintzenheim-Kochersberg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-14 14:00:00
fin : 2026-11-15 18:00:00
Date(s) :
2026-11-14 2026-11-15
Les Créa de Maroli organise son marché de Créateurs à Wintzenheim-Kochersberg ! De quoi découvrir de jolies choses faites maison par des artisans locaux…
Petite restauration sur place vin chaud, chocolat chaud, crêpes, bretzels…
Passage du Père-Noël samedi et dimanche de 16h30 à 17h 0 .
rue du Kochersberg Wintzenheim-Kochersberg 67370 Bas-Rhin Grand Est lescreademaroli.contact@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché d’artisans et créateurs Wintzenheim-Kochersberg a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg