Informations pratiques

Wintzenheim-Kochersberg

Marché d’artisans et créateurs

rue du Kochersberg Wintzenheim-Kochersberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-14 14:00:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-11-14 2026-11-15

Les Créa de Maroli organise son marché de Créateurs à Wintzenheim-Kochersberg ! De quoi découvrir de jolies choses faites maison par des artisans locaux…

Petite restauration sur place vin chaud, chocolat chaud, crêpes, bretzels…

Passage du Père-Noël samedi et dimanche de 16h30 à 17h 0 .

rue du Kochersberg Wintzenheim-Kochersberg 67370 Bas-Rhin Grand Est lescreademaroli.contact@gmail.com

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English :

L’événement Marché d’artisans et créateurs Wintzenheim-Kochersberg a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg