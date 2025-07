Marché d’artisans et de producteurs locaux du Lac de Sillé Sillé-le-Guillaume

Allée Gabriel Richefeu Sillé-le-Guillaume Sarthe

Début : 2025-07-16 13:30:00

fin : 2025-07-16 17:00:00

2025-07-16

Venez profiter du marché d’artisans et de producteurs locaux du Lac de Sillé.

Dans le cadre des célébrations du centenaire de Coco Plage, le Lac de Sillé accueillera un marché organisé par l’office de tourisme Destination Coco !

Une vingtaine d’artisans et de producteurs locaux seront présents pour vous faire découvrir et vendre leurs créations et produits. Une belle occasion de dénicher des trésors et de soutenir les savoir-faire de notre région.

Pour une ambiance festive et conviviale, un duo d’accordéoniste et de chanteuse animera l’événement tout au long de la journée.

Venez nombreux profiter de cette journée spéciale ! .

Allée Gabriel Richefeu Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 10 32 Officedetourisme@4cps.fr

English :

Come and enjoy the Lac de Sillé market of local craftsmen and producers.

German :

Genießen Sie den Markt mit lokalen Handwerkern und Erzeugern am Lac de Sillé.

Italiano :

Venite a godervi il mercato degli artigiani e dei produttori locali al Lac de Sillé.

Espanol :

Venga a disfrutar del mercado de artesanos y productores locales en Lac de Sillé.

L’événement Marché d’artisans et de producteurs locaux du Lac de Sillé Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Sillé-Le-Guillaume