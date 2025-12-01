Marché d’artisans et producteurs spécial Noël Salle des fêtes, Route du Mollard Albiez-Montrond

Marché d’artisans et producteurs spécial Noël

Salle des fêtes, Route du Mollard Chef-lieu Albiez-Montrond Savoie

Début : 2025-12-23 15:00:00

fin : 2025-12-23 18:30:00

2025-12-23

Pour finaliser vos cadeaux de Noël, venez rencontrer nos artisans et producteurs locaux. Vous trouverez sur ce marché intérieur miel, bougie, poterie, tisane, bijoux, biscuits sucrés et salés, pain d’épices, aquarelle, sculpture sur bois et sur verre…

Salle des fêtes, Route du Mollard Chef-lieu Albiez-Montrond 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 30 48 albiez@montagnicimes.com

English : Special Christmas market for craftspeople and producers

To complete your Christmas shopping, come and meet our local craftsmen and producers. You’ll find honey, candles, pottery, herbal teas, jewelry, sweet and savoury cookies, gingerbread, watercolours, wood and glass sculptures…

German :

Um Ihre Weihnachtsgeschenke zu vervollständigen, besuchen Sie unsere lokalen Kunsthandwerker und Produzenten. Auf diesem Markt finden Sie: Honig, Kerzen, Töpferwaren, Kräutertee, Schmuck, Süß- und Salzgebäck, Lebkuchen, Aquarellmalerei, Holz- und Glasschnitzereien?

Italiano :

Venite a conoscere i nostri artigiani e produttori locali per completare i vostri regali di Natale. Al mercato interno troverete miele, candele, ceramiche, tisane, gioielli, biscotti dolci e salati, pan di zenzero, acquerelli, sculture in legno e vetro?

Espanol :

Venga a conocer a nuestros artesanos y productores locales para completar sus regalos navideños. En el mercado cubierto encontrará miel, velas, cerámica, infusiones, bisutería, galletas dulces y saladas, pan de especias, acuarelas, esculturas de madera y cristal..

