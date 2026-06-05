Marché d’artisans Loulle
Marché d’artisans Loulle samedi 4 juillet 2026.
Loulle
Marché d’artisans
Loulle Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Marché d’artisans de 17 h à 23 h Concert gratuit Les filles du déclic à 19 h Buvette et restauration. .
Loulle 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67
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English : Marché d’artisans
L’événement Marché d’artisans Loulle a été mis à jour le 2026-06-05 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA