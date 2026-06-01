Marché d’artisans, Moyemont, Moyemont
Marché d’artisans, Moyemont, Moyemont samedi 6 juin 2026.
Marché d’artisans Samedi 6 juin, 17h00 Moyemont Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
A partir de 17h : marché d’artisans, vide-grenier et rencontre autour de vieilles mécaniques !
Moyemont moyemont Moyemont 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0620105775 »}]
Vide-grenier et marché d’artisans nocturne le 6 juin à Moyemont !
Comité des fêtes