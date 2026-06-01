Marché d’artisans, Moyemont, Moyemont

Marché d’artisans Samedi 6 juin, 17h00 Moyemont Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

A partir de 17h : marché d’artisans, vide-grenier et rencontre autour de vieilles mécaniques !

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Vide-grenier et marché d’artisans nocturne le 6 juin à Moyemont !

Comité des fêtes