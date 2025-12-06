Marché d’artistes et créateurs Rue du Moulin à Tan La Ferté-Bernard

Marché d’artistes et créateurs

Rue du Moulin à Tan Centre Culturel de la Laverie La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le Centre Culturel organise son marché des créateurs le samedi 6 décembre, en s’associant aux festivités de la Nuit des Couleurs. Entrée libre et gratuite. Moment idéal pour trouver des cadeaux artisanaux pour les fêtes de fin d’année ou autres occasions ou juste se faire plaisir. .

Rue du Moulin à Tan Centre Culturel de la Laverie La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 48 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché d’artistes et créateurs La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-10-08 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude