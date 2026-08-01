Marché d’artistes et de créateurs Parc du Manoir de Keranguével Paule

Informations pratiques

Paule

Marché d’artistes et de créateurs

Parc du Manoir de Keranguével 3 Lieu-dit Keranguével Paule Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

L’association Paule Photos vous propose de venir rencontrer une vingtaine d’artistes et créateurs qui présenteront leurs créations dans une ambiance conviviale.

Vous pourrez découvrir dix-huit métiers différents au cœur d’un site qui mérite à lui seul le détour.

Une belle occasion de rencontrer des passionnés, d’admirer leurs savoir-faire et, pourquoi pas, de repartir avec un petit coup de coeur !

Lors de cette journée, vous pourrez également découvrir l’exposition estivale de l’association Paule Photos, une quarantaine de clichés Nature ou Naturel présentés dans le manège du manoir de Kéranguével.

Entrée et parking gratuit

Buvette et petite restauration sur place

Org. Paule Photos .

Parc du Manoir de Keranguével 3 Lieu-dit Keranguével Paule 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 03 24 59 93

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English :

L’événement Marché d’artistes et de créateurs Paule a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du Kreiz Breizh