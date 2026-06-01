Marché d’Aumont Place principale Aumont

Aumont

Marché d’Aumont

Place principale 1 Rue des Écoles Aumont Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Marché de Aumont

Produits locaux frais et de saison

Producteurs locaux

Alimentaire

Artisanat

Fleurs

Plantes

Et bien plus encore ! .

Place principale 1 Rue des Écoles Aumont 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 50 61 mairie@aumont39.fr

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English : Marché d’Aumont

L’événement Marché d’Aumont Aumont a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA