Marché d’Aumont Place principale Aumont
Marché d’Aumont Place principale Aumont lundi 8 juin 2026.
Aumont
Marché d’Aumont
Place principale 1 Rue des Écoles Aumont Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Marché de Aumont
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Place principale 1 Rue des Écoles Aumont 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 50 61 mairie@aumont39.fr
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English : Marché d’Aumont
L’événement Marché d’Aumont Aumont a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA