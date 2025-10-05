Marché d’automne Anzême

Marché d’automne

Le Bourg Anzême Creuse

Marché, vide-grenier, banda Les Echos de Jarnages, concert ambiance de Jojjo, Récital de Laurence Lavaud et Phiphi, Tir à l’arc, buvette, snack.

Repas complet entrée, blanquette de veau/riz, fromage et dessert. .

Le Bourg Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 94 66 assocdistractionanzeme23@gmail.com

