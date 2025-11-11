Marché d’Automne au pied de l’alambic Domaine de Lassaubatju Hontanx

Marché d’Automne au pied de l’alambic

Domaine de Lassaubatju 4 rue du métier Hontanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Véronique et Frédéric vous ouvrent les portes de leur chai le 11 novembre.

Venez découvrir la magie de la distillation au Domaine de Lassaubatju autour d’un marché regroupant bons produits, artisans et artistes. Une programmation variée et une délicieuse garbure au chaudron !

Véronique et Frédéric vous ouvrent les portes de leur chai le 11 novembre.

Venez découvrir la magie de la distillation au Domaine de Lassaubatju autour d’un marché regroupant bons produits, artisans et artistes. Une programmation variée et une délicieuse garbure au chaudron ! Une belle journée de découverte des richesses landaises. .

Domaine de Lassaubatju 4 rue du métier Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 23 01

English : Marché d’Automne au pied de l’alambic

The distillation is in full swing at the domain, it is the occasion to organize a market gathering good products, craftsmen, artists and to participate in workshops.

German : Marché d’Automne au pied de l’alambic

Véronique und Frédéric öffnen Ihnen am 11. November die Türen ihres Weinkellers.

Entdecken Sie die Magie der Destillation auf der Domaine de Lassaubatju auf einem Markt, der gute Produkte, Handwerker und Künstler vereint. Ein abwechslungsreiches Programm und eine köstliche Garbure aus dem Kessel!

Italiano :

Véronique e Frédéric apriranno le porte della loro cantina l’11 novembre.

Venite a scoprire la magia della distillazione al Domaine de Lassaubatju, con un mercato che riunisce buoni prodotti, artigiani e artisti. Un programma vario e una deliziosa garbure au chaudron!

Espanol : Marché d’Automne au pied de l’alambic

Véronique y Frédéric abrirán las puertas de su bodega el 11 de noviembre.

Venga a descubrir la magia de la destilación en el Domaine de Lassaubatju, con un mercado que reunirá buenos productos, artesanos y artistas. ¡Un programa variado y una deliciosa garbure au chaudron!

L’événement Marché d’Automne au pied de l’alambic Hontanx a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Landes d’Armagnac