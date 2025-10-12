Marché d’automne Baud Baud

Marché d’automne Baud Baud dimanche 12 octobre 2025.

Marché d’automne Baud

Baud Morbihan

Marché d’automne de Baud avec au programme

– Producteurs et artisans locaux.

– Restauration sur place.

– Animations pour tous.

De 10h à 18h, salle des fêtes du scaouët 56150 Baud.

Entrée gratuite organisé par l’association la pause-café. .

Baud 56150 Morbihan Bretagne

