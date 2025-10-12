Marché d’automne Baud Baud
Marché d’automne Baud
Baud Morbihan
Marché d’automne de Baud avec au programme
– Producteurs et artisans locaux.
– Restauration sur place.
– Animations pour tous.
De 10h à 18h, salle des fêtes du scaouët 56150 Baud.
Entrée gratuite organisé par l’association la pause-café. .
Baud 56150 Morbihan Bretagne
