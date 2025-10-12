marché d’automne Bessoncourt

marché d’automne Bessoncourt dimanche 12 octobre 2025.

marché d’automne

fort de Bessoncourt Bessoncourt Territoire de Belfort

Gratuit
Gratuit

Début : 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

L’association du fort de Bessoncourt organise un marché d’automne. De nombreux exposants seront répartis dans les salles du fort ainsi que dans la cour principal du fort. Vous pourrez retrouver une buvette ainsi qu’une restauration.   .

fort de Bessoncourt Bessoncourt 90160 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 61 85 04  assoc.fort.bessoncourt@gmail.com

