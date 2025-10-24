Marché d’automne bio et local Bussy-Albieux

Marché d’automne bio et local Bussy-Albieux vendredi 24 octobre 2025.

Marché d’automne bio et local

Place de l’Eglise Bussy-Albieux Loire

Début : 2025-10-24 16:00:00

fin : 2025-10-24 18:30:00

Marché de producteurs locaux. Vous trouverez légumes, fruits, fromages, yaourts, miel, farines, viande d’agneau, de bœuf et volaille. Production locale et issue de l’agriculture biologique.

Place de l’Eglise Bussy-Albieux 42260 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 99 01 46

English :

Local producers’ market. Vegetables, fruit, cheese, yoghurt, honey, flour, lamb, beef and poultry. Local, organic produce.

German :

Markt mit lokalen Erzeugern. Hier finden Sie Gemüse, Obst, Käse, Joghurt, Honig, Mehl, Lamm-, Rind- und Geflügelfleisch. Lokale Produktion aus ökologischem Landbau.

Italiano :

Mercato dei produttori locali. Troverete verdure, frutta, formaggio, yogurt, miele, farina, agnello, manzo e pollame. Prodotti localmente e biologici.

Espanol :

Mercado de productores locales. Encontrará verduras, frutas, queso, yogur, miel, harina, cordero, ternera y aves de corral. Productos locales y ecológicos.

