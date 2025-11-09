Marché d’automne Bourse aux jouets

Foussais-Payré Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Marché d’automne à Foussais-Payré

Animations Bar Restauration Food truck Créateurs Producteurs Associations.

Marché organisé par l’association de créateurs Bidule Chouette en partenariat avec la municipalité.

– Marché de créateurs et de producteurs, food-trucks (50 participants en tout) sur et autour de la place de l’église.

– Commerces du bourg ouverts.

– Animations pour les enfants : petit manège, maquillage, sculpture sur ballons.

– Exposition Foussais-Payré autrefois , Espace Paul de Vendée.

– Bourse aux jouets (salle du Prieuré) de 9h à 18h. Organisée par Solid’amitiés Touaregs.

– Dédicaces de 10h00 à 18h00 à la bibliothèque la légende des 2 lutins : dédicaces de 4 auteurs à la bibliothèque : Gilbert Métivier, Gaëlle Charrier-Bretagne, Michel Hagnan et Evelyne Tomère. .

Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 41 23 contact@foussaispayre.fr

English :

Autumn market in Foussais-Payré

German :

Herbstmarkt in Foussais-Payré

Italiano :

Mercato d’autunno a Foussais-Payré

Espanol :

Mercado de otoño de Foussais-Payré

