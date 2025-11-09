Marché d’automne Bourse aux jouets Foussais-Payré
Marché d’automne Bourse aux jouets
Foussais-Payré Vendée
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
Marché d’automne à Foussais-Payré
Animations Bar Restauration Food truck Créateurs Producteurs Associations.
Marché organisé par l’association de créateurs Bidule Chouette en partenariat avec la municipalité.
– Marché de créateurs et de producteurs, food-trucks (50 participants en tout) sur et autour de la place de l’église.
– Commerces du bourg ouverts.
– Animations pour les enfants : petit manège, maquillage, sculpture sur ballons.
– Exposition Foussais-Payré autrefois , Espace Paul de Vendée.
– Bourse aux jouets (salle du Prieuré) de 9h à 18h. Organisée par Solid’amitiés Touaregs.
– Dédicaces de 10h00 à 18h00 à la bibliothèque la légende des 2 lutins : dédicaces de 4 auteurs à la bibliothèque : Gilbert Métivier, Gaëlle Charrier-Bretagne, Michel Hagnan et Evelyne Tomère. .
Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 41 23 contact@foussaispayre.fr
English :
Autumn market in Foussais-Payré
German :
Herbstmarkt in Foussais-Payré
Italiano :
Mercato d’autunno a Foussais-Payré
Espanol :
Mercado de otoño de Foussais-Payré
