Marché d’Automne Bréhémont

Marché d’Automne

Salle des séminaires Bréhémont Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 16:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Le Marché d’automne de l’Amapp revient cette année!! Rendez-vous le 23 novembre à la salle des séminaires de Bréhémont à partir de 10h. Venez y rencontrer nos producteurs et productrices, boire un verre au profit de l’amapp, découvrir des artisans et artisanes locaux, participer à une lecture avec l

Le Marché d’automne de l’Amapp revient cette année!! Rendez-vous le 23 novembre à la salle des séminaires de Bréhémont à partir de 10h. Venez y rencontrer nos producteurs et productrices, boire un verre au profit de l’amapp, découvrir des artisans et artisanes locaux, participer à une lecture avec la bibliothèque de Bréhémont ou encore vous restaurer sur place de délicieux mets! .

Salle des séminaires Bréhémont 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire amappdebrehemont@gmail.com

English :

The Amapp Autumn Market is back again this year! Meet us on November 23 at the Salle des Séminaires in Bréhémont, starting at 10am. Come and meet our producers, have a drink in aid of the amapp, discover local craftsmen and women, take part in a reading with the amapp, and much more!

German :

Der Herbstmarkt von Amapp findet dieses Jahr wieder statt!!! Wir treffen uns am 23. November ab 10 Uhr in der Seminarhalle von Bréhémont. Treffen Sie unsere Produzenten und Produzentinnen, trinken Sie ein Getränk zugunsten von Amaapp, entdecken Sie lokale Handwerker und Handwerkerinnen, nehmen Sie a

Italiano :

Il mercato autunnale di Amapp torna anche quest’anno! Venite a trovarci nella sala seminari di Bréhémont il 23 novembre a partire dalle 10.00. Incontrate i nostri produttori, bevete un aperitivo a favore dell’Amapp, scoprite gli artigiani locali, partecipate a una lettura con la

Espanol :

Este año vuelve el mercado de otoño de Amapp Venga a la sala de seminarios de Bréhémont el 23 de noviembre a partir de las 10h. Venga a conocer a nuestros productores, tómese una copa a beneficio de la amapp, descubra a los artesanos locales, participe en una lectura con la

L’événement Marché d’Automne Bréhémont a été mis à jour le 2025-11-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme