Marché d’Automne EHPAD de Kerlizou Carantec
Marché d’Automne EHPAD de Kerlizou Carantec mercredi 29 octobre 2025.
Marché d’Automne
EHPAD de Kerlizou 3, Rue de Kerlizou Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 18:00:00
Date(s) :
2025-10-29
Marché d’automne à l’Ehpad Kerlizou à Carantec
Vous y trouverez du miel, confiture, bijoux, illustrations, carterie, BD, crochet, tricots, plantes, fleurs séchées, livres d’occasion et autres idées de cadeaux…
Petite restauration sur place
Animation musicale avec Jean-Luc Prat à l’accordéon
Entrée gratuite ouvert à tous .
EHPAD de Kerlizou 3, Rue de Kerlizou Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 91 90
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché d’Automne Carantec a été mis à jour le 2025-10-16 par OT BAIE DE MORLAIX