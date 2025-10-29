Marché d’Automne EHPAD de Kerlizou Carantec

EHPAD de Kerlizou 3, Rue de Kerlizou Carantec Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 18:00:00

2025-10-29

Marché d’automne à l’Ehpad Kerlizou à Carantec

Vous y trouverez du miel, confiture, bijoux, illustrations, carterie, BD, crochet, tricots, plantes, fleurs séchées, livres d’occasion et autres idées de cadeaux…

Petite restauration sur place

Animation musicale avec Jean-Luc Prat à l’accordéon

Entrée gratuite ouvert à tous .

EHPAD de Kerlizou 3, Rue de Kerlizou Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 91 90

