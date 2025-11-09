Marché d’Automne Chaillevette

Marché d’Automne

Salle des Fêtes Chaillevette Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Fruits et légumes de saison ; Miel ; Confitures ; Chocolats ; Café ; Noix du Périgord ; Foie gras ; Pruneaux ; Vin ; Pineau ; Champagne ; Décorations ; Créations artisanales ; Plantes

.

Salle des Fêtes Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 41 39 33 lasantonine17@gmail.com

English :

Fruits and vegetables in season; Honey; Jams; Chocolates; Coffee; Noix du Périgord; Foie gras; Prunes; Wine; Pineau; Champagne; Decorations; Crafts; Plants

German :

Obst und Gemüse der Saison; Honig; Konfitüren; Schokolade; Kaffee; Périgord-Nüsse; Stopfleber; Pflaumen; Wein; Pineau; Champagner; Dekorationen; Kunsthandwerkliche Kreationen; Pflanzen

Italiano :

Frutta e verdura di stagione; Miele; Marmellate; Cioccolatini; Caffè; Noix du Périgord; Foie gras; Prugne; Vino; Pineau; Champagne; Decorazioni; Artigianato creativo; Piante

Espanol :

Frutas y verduras de temporada; Miel; Mermeladas; Chocolates; Café; Noix du Périgord; Foie gras; Ciruelas pasas; Vino; Pineau; Champán; Decoración; Artesanía creativa; Plantas

