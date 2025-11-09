Marché d’automne Salle des fêtes Chambon

Marché d’automne

Salle des fêtes 28, rue du Gros Sillon Chambon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Le Foyer Culturel de Chambon organise un marché d’automne avec la vente de produits locaux fermiers et artisanaux.

Exposition de mobylettes. Tombola

Baptême de 2CV à 11h.

Food truck 17 patates sur place. Buvette avec soupes, crêpes, gaufres.

.

Salle des fêtes 28, rue du Gros Sillon Chambon 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 56 72 34 regnier.monique@laposte.net

English :

The Foyer Culturel de Chambon organizes an autumn market selling local farm produce and crafts.

Exhibition of mopeds. Tombola

2CV baptism at 11 am.

17 patates food truck on site. Refreshment bar with soups, crêpes and waffles.

German :

Das Foyer Culturel de Chambon organisiert einen Herbstmarkt mit dem Verkauf von lokalen Bauern- und Kunsthandwerksprodukten.

Ausstellung von Mopeds. Tombola

Taufe von 2CVs um 11 Uhr.

Foodtruck 17 patates vor Ort. Getränkestand mit Suppen, Crêpes, Waffeln.

Italiano :

Il Foyer Culturel de Chambon organizza un mercato autunnale di prodotti agricoli e artigianali locali.

Esposizione di ciclomotori. Tombola

Battesimo delle 2CV alle 11.00.

Camion gastronomico 17 patates sul posto. Punto di ristoro con zuppe, crêpes e cialde.

Espanol :

El Foyer Culturel de Chambon organiza un mercado de otoño en el que se venden productos agrícolas y artesanales locales.

Exposición de ciclomotores. Tómbola

Bautizo de 2CV a las 11h.

Food truck 17 patates in situ. Bar con sopas, crepes y gofres.

L’événement Marché d’automne Chambon a été mis à jour le 2025-10-28 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin