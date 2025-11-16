Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché d’automne Espace municipal La Sévigne Chatenet

Marché d’automne Espace municipal La Sévigne Chatenet dimanche 16 novembre 2025.

Marché d’automne

Espace municipal La Sévigne 3 route de Chevanceaux Chatenet Charente-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :
2025-11-16

Expositions ventes de produits artisanaux, locaux
Restauration sur place
Espace municipal La Sévigne 3 route de Chevanceaux Chatenet 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 52 70 51  mairie@chatenet17.fr

English :

Exhibitions sales of local crafts and products
Catering on site

German :

Ausstellungen Verkauf von handwerklichen, lokalen Produkten
Verpflegung vor Ort

Italiano :

Mostre vendita di prodotti artigianali locali
Ristorazione in loco

Espanol :

Exposiciones venta de productos artesanales locales
Restauración in situ

