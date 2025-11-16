Marché d’automne Espace municipal La Sévigne Chatenet
Marché d’automne Espace municipal La Sévigne Chatenet dimanche 16 novembre 2025.
Marché d’automne
Espace municipal La Sévigne 3 route de Chevanceaux Chatenet Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Expositions ventes de produits artisanaux, locaux
Restauration sur place
.
Espace municipal La Sévigne 3 route de Chevanceaux Chatenet 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 52 70 51 mairie@chatenet17.fr
English :
Exhibitions sales of local crafts and products
Catering on site
German :
Ausstellungen Verkauf von handwerklichen, lokalen Produkten
Verpflegung vor Ort
Italiano :
Mostre vendita di prodotti artigianali locali
Ristorazione in loco
Espanol :
Exposiciones venta de productos artesanales locales
Restauración in situ
L’événement Marché d’automne Chatenet a été mis à jour le 2025-10-21 par Offices de Tourisme de Jonzac