Marché d'Automne Le Bourg Chevroches dimanche 5 octobre 2025.

Le Bourg Halte Nautique Chevroches Nièvre

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Marché d’automne au bord de la halte Nautique Artisans de beau & du bon ! Concours de ou de la meilleur(e) mini pâtissier(e) enfant jusqu’à 12 ans. Chacun prépare en famille sa meilleure recette de tarte (fruit de saison). 14h dépôt des tartes, 15h élection du meilleur pâtissier. La famille gagnante aura un petit lot surprise pour son mini chef pâtissier ! Buvette, dégustation, vente de soupe à la citrouille et ses déclinaisons Crêpe sucrée Artisans de bouche, déco… Balade à poney Organisé par le comité des fêtes de Chevroches Accès libre .

Le Bourg Halte Nautique Chevroches 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 55 47 10

English : Marché d'Automne

German : Marché d'Automne

