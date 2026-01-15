Marche d’Automne de Saint-Julien-de-Jonzy Saint-Julien-de-Jonzy

Marche d’Automne de Saint-Julien-de-Jonzy

Circuits de 6 13 17 et 23 km. Inscription entre 8h et 14h en fonction des circuits. Ravitaillement aux étapes. N’oubliez pas votre gobelet. Tarifs 6 km 3€, 13 km 5€, 17 et 23km 7€. .

Salle des fêtes de St Julien de Jonzy Saint-Julien-de-Jonzy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 01 84 02 marilou.robillard@me.com

