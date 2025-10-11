Marché d’automne de Saint Maurice Halles Moutiers-les-Mauxfaits
Marché d’automne de Saint Maurice Halles Moutiers-les-Mauxfaits samedi 11 octobre 2025.
Marché d’automne de Saint Maurice
Halles 1 Place du Gén de Gaulle Moutiers-les-Mauxfaits Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 11:30:00
Date(s) :
2025-10-11
.
Halles 1 Place du Gén de Gaulle Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire apelstmaurice85@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché d’automne de Saint Maurice Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral