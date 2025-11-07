Marché d’automne de St Bardoux Salle des fêtes Saint-Bardoux

Marché d’automne de St Bardoux

Salle des fêtes Le Village, Route de Saint-Donat Saint-Bardoux Drôme

Début : 2025-11-07 17:00:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

2025-11-07

L’association Les Marchés de Saint-Bardoux organise son grand marché d’automne le vendredi 7 novembre de 17h à 22h à la salle des fêtes et sur son esplanade.

Salle des fêtes Le Village, Route de Saint-Donat Saint-Bardoux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 61 74 63 dominique-templier@orange.fr

English :

The association Les Marchés de Saint-Bardoux is organizing its big autumn market on Friday November 7 from 5pm to 10pm at the village hall and its esplanade.

German :

Der Verein Les Marchés de Saint-Bardoux veranstaltet seinen großen Herbstmarkt am Freitag, den 7. November, von 17.00 bis 22.00 Uhr in der Festhalle und auf ihrem Vorplatz.

Italiano :

L’associazione Les Marchés de Saint-Bardoux organizza il suo grande mercato autunnale venerdì 7 novembre dalle 17.00 alle 22.00 nella sala del villaggio e nella sua spianata.

Espanol :

La asociación Les Marchés de Saint-Bardoux celebra su gran mercado de otoño el viernes 7 de noviembre, de 17.00 a 22.00 horas, en el ayuntamiento del pueblo y su explanada.

