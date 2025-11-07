Marché d’automne de St Bardoux Salle des fêtes Saint-Bardoux
Marché d’automne de St Bardoux Salle des fêtes Saint-Bardoux vendredi 7 novembre 2025.
Marché d’automne de St Bardoux
Salle des fêtes Le Village, Route de Saint-Donat Saint-Bardoux Drôme
Début : 2025-11-07 17:00:00
fin : 2025-11-07 22:00:00
2025-11-07
L’association Les Marchés de Saint-Bardoux organise son grand marché d’automne le vendredi 7 novembre de 17h à 22h à la salle des fêtes et sur son esplanade.
Salle des fêtes Le Village, Route de Saint-Donat Saint-Bardoux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 61 74 63 dominique-templier@orange.fr
English :
The association Les Marchés de Saint-Bardoux is organizing its big autumn market on Friday November 7 from 5pm to 10pm at the village hall and its esplanade.
German :
Der Verein Les Marchés de Saint-Bardoux veranstaltet seinen großen Herbstmarkt am Freitag, den 7. November, von 17.00 bis 22.00 Uhr in der Festhalle und auf ihrem Vorplatz.
Italiano :
L’associazione Les Marchés de Saint-Bardoux organizza il suo grande mercato autunnale venerdì 7 novembre dalle 17.00 alle 22.00 nella sala del villaggio e nella sua spianata.
Espanol :
La asociación Les Marchés de Saint-Bardoux celebra su gran mercado de otoño el viernes 7 de noviembre, de 17.00 a 22.00 horas, en el ayuntamiento del pueblo y su explanada.
