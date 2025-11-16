Marché d’automne d’Etagnac Salle des Fêtes Étagnac

Marché d’automne d’Etagnac

Salle des Fêtes 45 le Bourg Étagnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Marché automnal, stands gastronomique, exposants d’arts, créateurs….

.

Salle des Fêtes 45 le Bourg Étagnac 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 71 74 37 comiteanimationetagnac@gmail.com

English :

Autumn market, gastronomic stalls, art exhibitors, creators….

German :

Herbstmarkt, gastronomische Stände, Kunstaussteller, Designer….

Italiano :

Mercatino d’autunno, stand gastronomici, espositori d’arte, designer….

Espanol :

Mercado de otoño, puestos de alimentación, expositores de arte, diseñadores….

L’événement Marché d’automne d’Etagnac Étagnac a été mis à jour le 2025-01-30 par Office de Tourisme Charente Limousine