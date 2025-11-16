Marché d’automne d’Etagnac Salle des Fêtes Étagnac
Marché d’automne d’Etagnac
Salle des Fêtes 45 le Bourg Étagnac Charente
Début : Dimanche 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
Marché automnal, stands gastronomique, exposants d’arts, créateurs….
Salle des Fêtes 45 le Bourg Étagnac 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 71 74 37 comiteanimationetagnac@gmail.com
English :
Autumn market, gastronomic stalls, art exhibitors, creators….
German :
Herbstmarkt, gastronomische Stände, Kunstaussteller, Designer….
Italiano :
Mercatino d’autunno, stand gastronomici, espositori d’arte, designer….
Espanol :
Mercado de otoño, puestos de alimentación, expositores de arte, diseñadores….
