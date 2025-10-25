Marché d’automne et bourse aux livres Naucelle

Marché d’automne et bourse aux livres Naucelle samedi 25 octobre 2025.

Marché d’automne et bourse aux livres

Naucelle Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Imprégnez-vous des senteurs et des couleurs de l’automne et prévoyez des livres à lire au coin du feu !

Tous les produits de l’automne vous attendent sur ce marché, avec une trentaine d’exposants côté gourmand.

Amateurs de livres, une quarantaine d’exposants seront là pour vous proposer tous les univers possibles !

Pour les plus curieux, participez à un atelier de fabrication de bougie et stick baume à lèvre. Sur réservation au 07 63 91 73 45

Stand pour Octobre Rose.

Vous pourrez également assister à la fabrication artisanale de jus de pomme et en acheter quelques bouteilles c’est direct du producteur au consommateur !

A 12h, un repas sur réservation (par téléphone) vous est proposé. .

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 77 85 66 72 naucelle.actions@gmail.com

English :

Soak up the scents and colors of autumn and bring books to read by the fire!

German :

Nehmen Sie die Düfte und Farben des Herbstes in sich auf und planen Sie Bücher ein, die Sie am Kamin lesen können!

Italiano :

Immergetevi nei profumi e nei colori dell’autunno e portate con voi dei libri da leggere accanto al fuoco!

Espanol :

Empápese de los olores y colores del otoño y traiga libros para leer junto al fuego

L’événement Marché d’automne et bourse aux livres Naucelle a été mis à jour le 2025-10-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)