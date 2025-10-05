Marché d’automne et fête des bulbes par rue St-Augustin, au pied de la citadelle Bitche

Marché d’automne et fête des bulbes par rue St-Augustin, au pied de la citadelle Bitche dimanche 5 octobre 2025.

Marché d’automne et fête des bulbes

par rue St-Augustin, au pied de la citadelle Rue Bombelles Bitche Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Quand d’ocre se piqueront les collines des Vosges septentrionales, l’automne bientôt aura gagné Bitche. Son vaisseau de grès toujours les siècles bravera, mais, entre la mer d’or et celle des brumes, alors il croisera. A ses pieds, au jardin pour la Paix, apparaîtra un chaleureux village d’automne avec ses décors typiques et son marché. Il sera animé par ses échoppes et ses comptoirs où vous pourrez vous doter des spécialités de la saison. Les récoltes auront pris fin et les étalages des producteurs seront garnis des derniers rayons du soleil fleurs et infusions, légumes et bouillons, fruits et potions… Les artisans auront aussi complété leurs palettes de tous les nécessaires d’avant l’hiver chandelles et bougeoirs, remèdes et mouchoirs…

Artisanat, Saveurs et produits locaux

Des artisans et producteurs locaux garniront les allées d’un chaleureux marché d’automne au cœur du jardin pour la Paix. Tous auront été choisis pour promouvoir les savoir-faire locaux, les circuits courts et le développement durable autour de leurs produits qualitatifs de saison.

Fête des Bulbes

Avis aux inconditionnels de ce rendez-vous de la fin de l’été ! Traditionnellement programmée le second dimanche de septembre, la fête des Bulbes s’est laissée glisser sur le calendrier pour rejoindre le marché d’automne. Celui-ci fera donc aussi la part-belle aux étalages horticoles, sans oublier, bien sûr, les fameux bulbes à fleurs, rois de la fête, qui vous sont proposés dans toute leur diversité.

Les jardiniers tiendront leur traditionnel et immense stand de bulbes. Pas moins de 8520 pièces parmi 58 variétés vous seront proposées rien que sur le stand des jardiniers de la ville ! Parmi les traditionnelles tulipes, narcisses et jacinthes, on trouvera cette année pas loin de trente nouvelles variétés. On y retrouvera bien sûr les bulbes « stars » qui ont fait la renommée du fleurissement de Bitche ails géants, fritillaires et crocus… Nos jardiniers vous prodigueront comme à l’accoutumée leur précieux conseils. Peut-être voudront-ils même vous livrer quelques secrets de réussite…Tout public

par rue St-Augustin, au pied de la citadelle Rue Bombelles Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 96 95 03

English :

When the hills of the northern Vosges turn ochre, autumn will soon have reached Bitche. Its sandstone vessel will still brave the centuries, but then, between the sea of gold and that of mists, it will cross. At its feet, in the Jardin pour la Paix, will appear a warm autumn village with its typical decorations and its market. It will be bustling with stalls and counters where you can stock up on the season?s specialities. The harvest will have come to an end, and producers? stalls will be stocked with the last rays of sunshine: flowers and infusions, vegetables and broths, fruit and potions? Artisans will also have completed their palettes with all the pre-winter necessities: candles and candleholders, remedies and handkerchiefs?

Crafts, flavours and local produce

Local artisans and producers will line the aisles of a warm autumn market in the heart of the Garden for Peace. All will have been chosen to promote local know-how, short circuits and sustainable development through their quality seasonal products.

Bulb Festival

Attention all late summer fans! Traditionally scheduled for the second Sunday in September, the Bulb Festival has slipped down the calendar to join the Autumn Market. The market will also feature horticultural stalls, not forgetting, of course, the famous flower bulbs, the kings of the festival, on offer in all their diversity.

Gardeners will be staging their traditional huge bulb stand. No fewer than 8,520 bulbs of 58 varieties will be on offer at the town’s gardeners’ stand alone! Among the traditional tulips, narcissi and hyacinths, this year you’ll find some thirty new varieties. Of course, you’ll also find the « star » bulbs for which Bitche is famous: giant garlics, fritillaries and crocuses… As always, our gardeners will be on hand to give you their invaluable advice. Perhaps they’ll even share a few secrets of success with you…

German :

Wenn die Hügel der nördlichen Vogesen in Ocker getaucht sind, hat der Herbst bald Bitche erreicht. Sein Sandsteinschiff wird den Jahrhunderten trotzen, aber dann wird es zwischen dem Meer aus Gold und dem Meer aus Nebel kreuzen. Zu seinen Füßen, im Friedensgarten, wird ein gemütliches Herbstdorf mit seinen typischen Dekorationen und seinem Markt erscheinen. Es wird von Ständen und Theken belebt sein, an denen Sie sich mit den Spezialitäten der Saison eindecken können. Die Ernte ist vorbei und die Auslagen der Produzenten sind mit den letzten Sonnenstrahlen gefüllt: Blumen und Kräutertees, Gemüse und Brühen, Obst und Tränke? Auch die Kunsthandwerker haben ihre Paletten mit allem, was sie vor dem Winter brauchen, gefüllt: Kerzen und Kerzenhalter, Heilmittel und Taschentücher?

Kunsthandwerk, Geschmack und lokale Produkte

Lokale Handwerker und Produzenten werden die Gänge eines gemütlichen Herbstmarktes im Herzen des Friedensgartens füllen. Alle wurden ausgewählt, um mit ihren qualitativ hochwertigen, saisonalen Produkten das lokale Know-how, kurze Wege und nachhaltige Entwicklung zu fördern.

Fest der Blumenzwiebeln

Alle Fans dieses spätsommerlichen Ereignisses aufgepasst! Das traditionell am zweiten Sonntag im September stattfindende Blumenzwiebelfest ist in den Kalender gerutscht und findet nun auf dem Herbstmarkt statt. Auch auf dem Herbstmarkt gibt es wieder viele Stände mit Gartenbauprodukten und natürlich die berühmten Blumenzwiebeln, die auf dem Fest die Hauptrolle spielen und in all ihrer Vielfalt angeboten werden.

Die Gärtner werden ihren traditionellen und riesigen Blumenzwiebelstand aufbauen. Nicht weniger als 8520 Stück von 58 Sorten werden Ihnen allein am Stand der Stadtgärtner angeboten! Neben den traditionellen Tulpen, Narzissen und Hyazinthen werden in diesem Jahr auch 30 neue Sorten angeboten. Natürlich werden auch die « Star »-Zwiebeln zu finden sein, die den Ruf der Blumenzwiebeln in Bitche begründet haben: Riesenknoblauch, Fritillaria und Krokusse… Unsere Gärtner werden Ihnen wie gewohnt ihre wertvollen Ratschläge erteilen. Vielleicht möchten sie Ihnen sogar ein paar Erfolgsgeheimnisse verraten…

Italiano :

Quando le colline dei Vosgi settentrionali si colorano di ocra, l’autunno avrà presto raggiunto Bitche. Il suo vascello di arenaria sfiderà ancora i secoli, ma poi passerà tra il mare d’oro e il mare di nebbia. Ai suoi piedi, nel Jardin pour la Paix, apparirà un caldo villaggio autunnale con le sue decorazioni tipiche e il suo mercato. Sarà animato da bancarelle e banchi dove fare scorta di specialità di stagione. Il raccolto sarà terminato e i banchi dei produttori saranno riforniti degli ultimi raggi di sole: fiori e infusi, verdure e brodi, frutta e pozioni? Anche gli artigiani avranno rifornito le loro tavole di tutte le necessità pre-invernali: candele e portacandele, rimedi e fazzoletti?

Artigianato, sapori e prodotti locali

Artigiani e produttori locali si alterneranno nelle corsie di un caldo mercato autunnale nel cuore del Giardino della Pace. Tutti saranno stati scelti per promuovere il know-how locale, i canali di distribuzione brevi e lo sviluppo sostenibile attraverso i loro prodotti stagionali di alta qualità.

Festival dei bulbi

Attenzione a tutti gli appassionati di questo evento di fine estate! Tradizionalmente organizzata la seconda domenica di settembre, la Festa dei bulbi è slittata nel calendario per unirsi al mercato autunnale. Il mercato sarà caratterizzato anche da bancarelle di orticoltura, senza dimenticare i famosi bulbi da fiore, i re della festa, offerti in tutta la loro varietà.

I giardinieri allestiranno il loro tradizionale enorme stand di bulbi. Solo nello stand dei giardinieri della città saranno offerti non meno di 8.520 bulbi di 58 varietà! Tra i tradizionali tulipani, narcisi e giacinti, quest’anno ci saranno non meno di trenta nuove varietà. Naturalmente non mancheranno i bulbi « star » che hanno reso Bitche famosa per i suoi fiori: aglio gigante, fritillarie e crochi… Come sempre, i nostri giardinieri saranno a disposizione per darvi i loro preziosi consigli. Potrebbero anche essere disposti a condividere con voi qualche segreto di successo…

Espanol :

Cuando las colinas del norte de los Vosgos se tiñan de ocre, el otoño pronto habrá llegado a Bitche. Su buque de arenisca aún desafiará a los siglos, pero entonces cruzará entre el mar de oro y el mar de niebla. A sus pies, en el Jardin pour la Paix, aparecerá un cálido pueblo otoñal con sus decoraciones típicas y su mercado. Estará repleto de puestos y mostradores donde podrá abastecerse de las especialidades de la temporada. La cosecha habrá llegado a su fin y los puestos de los productores estarán repletos de los últimos rayos de sol: flores e infusiones, verduras y caldos, frutas y pociones? Los artesanos también habrán abastecido sus paladares con todas las necesidades previas al invierno: velas y candelabros, remedios y pañuelos..

Artesanía, sabores y productos locales

Artesanos y productores locales llenarán los pasillos de un cálido mercado otoñal en el corazón del Jardín por la Paz. Todos habrán sido elegidos para promover el saber hacer local, los canales cortos de distribución y el desarrollo sostenible a través de sus productos de temporada de alta calidad.

Fiesta de los bulbos

¡Atención a todos los aficionados a este acontecimiento de fin de verano! Tradicionalmente celebrada el segundo domingo de septiembre, la Fiesta de los Bulbos se desliza en el calendario para unirse al mercado de otoño. En el mercado también habrá puestos de horticultura, sin olvidar, por supuesto, los famosos bulbos de flor, los reyes de la fiesta, que se ofrecen en toda su diversidad.

Los jardineros montarán su tradicional gran puesto de bulbos. Sólo en el puesto de los jardineros de la ciudad se ofrecerán nada menos que 8.520 bulbos de 58 variedades Entre los tradicionales tulipanes, narcisos y jacintos, este año habrá nada menos que treinta nuevas variedades. Por supuesto, también encontrará los bulbos « estrella » que han hecho famosa a Bitche por sus flores: ajos gigantes, fritillarias y azafranes… Como de costumbre, nuestros jardineros estarán a su disposición para ofrecerle sus valiosos consejos. Incluso estarán dispuestos a compartir con usted algunos secretos de su éxito…

