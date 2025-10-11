Marché d’automne Domaine de Joinville Eu
Marché d’automne Domaine de Joinville Eu samedi 11 octobre 2025.
Marché d’automne
Domaine de Joinville 95 Route du Tréport Eu Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 19:00:00
Artisanat et gastronomie Produits & créations 100 % français. De belles découvertes au programme, avec des exposants qui viennent pour la plupart du secteur. Petite restauration sur place. Entrée gratuite. .
Domaine de Joinville 95 Route du Tréport Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 24 47 65 45 lesjourneescultureetartisanat@gmail.com
