Marché d’automne Fontevraud-l’Abbaye

Marché d’automne Fontevraud-l’Abbaye samedi 25 octobre 2025.

Marché d’automne

Place Saint-Michel Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

2025-10-25

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Fontevraud-l’Abbaye vous propose son marché d’automne !

Vente de vins, fromages de chèvre, fleurs, fruits et légumes de saison, jus de fruits, confitures, produits à base de noix et noisettes, miel et produits dérivés ainsi qu’une dégustation de vin chaud, chocolat, thé, café, gâteaux et crêpes.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 25 octobre 2025 de 10h à 18h. .

Place Saint-Michel Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire patrimoinefontevraud@orange.fr

English :

The Association de Sauvegarde du Patrimoine de Fontevraud-l’Abbaye invites you to its autumn market!

German :

Die Association de Sauvegarde du Patrimoine de Fontevraud-l’Abbaye (Verein zur Erhaltung des Kulturerbes von Fontevraud-l’Abbaye) bietet Ihnen ihren Herbstmarkt an!

Italiano :

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Fontevraud-l’Abbaye organizza il suo mercato autunnale!

Espanol :

La Association de Sauvegarde du Patrimoine de Fontevraud-l’Abbaye celebra su mercado de otoño

