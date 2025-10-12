Marché d’Automne Haguenau
Marché d’Automne Haguenau dimanche 12 octobre 2025.
Marché d’Automne
2 lapin Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-10-12 11:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-12
Rencontre d’Artisans, Costumiseur et Céramistes, proposant des pièces entièrement locales et totalement artisanales.
Rencontre d'Artisans, Costumiseur et Céramistes, proposant des pièces entièrement locales et totalement artisanales.
2 lapin Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 45 75 87 89 asso.art.isans@gmail.com
English :
A meeting of craftsmen, costume-makers and ceramists, offering entirely local and totally hand-crafted pieces.
German :
Treffen von Handwerkern, Kostümbildnern und Keramikern, die ausschließlich lokale und vollständig handgefertigte Stücke anbieten.
Italiano :
Un incontro di artigiani, costumisti e ceramisti che propongono pezzi interamente locali e totalmente artigianali.
Espanol :
Un encuentro de artesanos, figurinistas y ceramistas, que ofrece piezas totalmente locales y totalmente artesanales.
L’événement Marché d’Automne Haguenau a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau