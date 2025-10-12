Marché d’Automne Haguenau

Marché d’Automne Haguenau dimanche 12 octobre 2025.

Marché d’Automne

2 lapin Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-12 11:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Rencontre d’Artisans, Costumiseur et Céramistes, proposant des pièces entièrement locales et totalement artisanales.

Rencontre d’Artisans, Costumiseur et Céramistes, proposant des pièces entièrement locales et totalement artisanales. 0 .

2 lapin Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 45 75 87 89 asso.art.isans@gmail.com

English :

A meeting of craftsmen, costume-makers and ceramists, offering entirely local and totally hand-crafted pieces.

German :

Treffen von Handwerkern, Kostümbildnern und Keramikern, die ausschließlich lokale und vollständig handgefertigte Stücke anbieten.

Italiano :

Un incontro di artigiani, costumisti e ceramisti che propongono pezzi interamente locali e totalmente artigianali.

Espanol :

Un encuentro de artesanos, figurinistas y ceramistas, que ofrece piezas totalmente locales y totalmente artesanales.

L’événement Marché d’Automne Haguenau a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau