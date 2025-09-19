Marché d’automne Hettenschlag

Marché d’automne Hettenschlag vendredi 19 septembre 2025.

Marché d’automne

Place de l’Europe Hettenschlag Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-19 16:00:00

fin : 2025-09-19 20:00:00

2025-09-19

Venez découvrir les producteurs et artisans locaux. Buvette et petite restauration sur place. L’Amicale des Sapeurs Pompiers va vous régaler avec son Hattaboumer’burger, ses frites, et de nombreux desserts. 0 .

Place de l’Europe Hettenschlag 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 98 10 mairie@hettenschlag.fr

