Marché d’automne Hettenschlag
Marché d’automne Hettenschlag vendredi 19 septembre 2025.
Place de l’Europe Hettenschlag Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-19 16:00:00
fin : 2025-09-19 20:00:00
Date(s) :
2025-09-19
Venez découvrir les producteurs et artisans locaux. Buvette et petite restauration sur place. L’Amicale des Sapeurs Pompiers va vous régaler avec son Hattaboumer’burger, ses frites, et de nombreux desserts. 0 .
Place de l’Europe Hettenschlag 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 98 10 mairie@hettenschlag.fr
