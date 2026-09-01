Informations pratiques

Hettenschlag

Marché d’automne

Place de l’Europe Hettenschlag Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 16:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Venez découvrir les producteurs et artisans locaux.

Buvette et petite restauration sur place. Bénéfices reversés à l’association Hattaboum du coeur. 0 .

Place de l’Europe Hettenschlag 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 98 10

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English :

L’événement Marché d’automne Hettenschlag a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach