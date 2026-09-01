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AGENDA · Hettenschlag

Marché d’automne Hettenschlag

vendredi 18 septembre 2026 · Hettenschlag

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Place de l'Europe
Ville
68600 Hettenschlag
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Hettenschlag

Marché d’automne

Place de l’Europe Hettenschlag Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 16:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Venez découvrir les producteurs et artisans locaux.
Buvette et petite restauration sur place. Bénéfices reversés à l’association Hattaboum du coeur. 0  .

Place de l’Europe Hettenschlag 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 98 10 

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English :

L’événement Marché d’automne Hettenschlag a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach