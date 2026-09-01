AGENDA · Hettenschlag
Marché d’automne Hettenschlag
vendredi 18 septembre 2026 · Hettenschlag
Informations pratiques
Hettenschlag
Marché d’automne
Place de l’Europe Hettenschlag Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 16:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Venez découvrir les producteurs et artisans locaux.
Buvette et petite restauration sur place. Bénéfices reversés à l’association Hattaboum du coeur. 0 .
Place de l’Europe Hettenschlag 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 98 10
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English :
L’événement Marché d’automne Hettenschlag a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach