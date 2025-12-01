Marché d’automne-hiver Campbon
Marché d’automne-hiver
Place de l’église Campbon Loire-Atlantique
2025-12-13 09:00:00
2025-12-13 13:00:00
2025-12-13
La municipalité de Campbon vous invite à clore chaleureusement cette année, en organisant le traditionnel marché d’automne-hiver !
Au programme, de nombreux artisans et producteurs locaux. Vous y trouverez des cadeaux de Noël originaux ainsi que des boissons chaudes que vous pourrez déguster dans une ambiance conviviale et festive. .
Place de l’église Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 55 00
