Marché d’automne-hiver Campbon

Marché d’automne-hiver

Place de l’église Campbon Loire-Atlantique

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 13:00:00

2025-12-13

La municipalité de Campbon vous invite à clore chaleureusement cette année, en organisant le traditionnel marché d’automne-hiver !

Au programme, de nombreux artisans et producteurs locaux. Vous y trouverez des cadeaux de Noël originaux ainsi que des boissons chaudes que vous pourrez déguster dans une ambiance conviviale et festive. .

Place de l’église Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 55 00

