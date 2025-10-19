Marché d’automne La Jonchère-Saint-Maurice

La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne

Artisans et producteurs se retrouvent sur la place du bourg toute la journée pour le plus grand plaisir des visiteurs. Pressoir sur place avec Les Amis des « Hauts de Beaufort » qui pressent pommes locales et bio. Venez avec vos bouteilles et repartez avec vos jus de pommes. Mais aussi le « JusChérois » en bouteilles pasteurisées (conservables 2 ans). Marchands présents fromages, châtaignes, jus de pomme bio, champignons, charcuterie, miel… Balade en âne pour les enfants. .

La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 81 03 adaj87@orange.fr

