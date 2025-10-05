Marche d’automne Salle St Eloi Les Baroches

Marche d’automne Salle St Eloi Les Baroches dimanche 5 octobre 2025.

Marche d’automne

Salle St Eloi Génaville Les Baroches Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

L’AFR organise une marche d’automne et un marché d’artisans locaux à partir de 8h à la salle St Eloi de Génaville Les Baroches.

Parcours 6KM 8KM 14KM.

Parcours famille (enfants et poussettes).

Inscriptions sur place.

Buvette et restauration.Tout public

Salle St Eloi Génaville Les Baroches 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est mairie.lantefontaine@ornethd.fr

English :

The AFR organizes an autumn walk and a market for local craftsmen starting at 8am at the Salle St Eloi in Génaville Les Baroches.

Routes 6KM 8KM 14KM.

Family route (children and strollers).

Registration on site.

Refreshments and catering.

German :

Die AFR organisiert einen Herbstspaziergang und einen Markt mit lokalen Handwerkern ab 8 Uhr in der Salle St Eloi in Génaville Les Baroches.

Strecken 6KM 8KM 14KM.

Familienstrecke (Kinder und Kinderwagen).

Anmeldungen vor Ort.

Getränke und Essen.

Italiano :

L’AFR organizza una passeggiata autunnale e un mercatino di artigianato locale a partire dalle 8 del mattino presso la Salle St Eloi a Génaville Les Baroches.

Percorsi 6KM 8KM 14KM.

Percorso per famiglie (bambini e passeggini).

Iscrizioni in loco.

Bar e ristorazione.

Espanol :

La AFR organiza un paseo otoñal y un mercado de artesanía local a partir de las 8 de la mañana en la Salle St Eloi de Génaville Les Baroches.

Recorridos 6KM 8KM 14KM.

Recorrido familiar (niños y cochecitos).

Inscripciones in situ.

Bar y catering.

L’événement Marche d’automne Les Baroches a été mis à jour le 2025-09-05 par MILTOL