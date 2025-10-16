Marché d’Automne Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Marché d’Automne Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge jeudi 16 octobre 2025.

Marché d’Automne Livarot

Livarot Ecole Saint Joseph Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-16 16:00:00

fin : 2025-10-17 18:00:00

Date(s) :

2025-10-16

L’APEL de l’école Saint Joseph organise un marché d’Automne les jeudi 16 et vendredi 17 octobre de 16h00 à 18h00 dans la cour de l’école.

L’APEL de l’école Saint Joseph organise un marché d’Automne les jeudi 16 et vendredi 17 octobre de 16h00 à 18h00 dans la cour de l’école. .

Livarot Ecole Saint Joseph Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 63 50 23

English : Marché d’Automne Livarot

The APEL of Saint Joseph school is organizing an Autumn market on Thursday October 16 and Friday October 17 from 4:00 pm to 6:00 pm in the school courtyard.

German :

Die APEL der Schule Saint Joseph organisiert am Donnerstag, den 16. und Freitag, den 17. Oktober von 16.00 bis 18.00 Uhr im Schulhof einen Herbstmarkt.

Italiano :

L’APEL della scuola Saint Joseph organizza un mercato autunnale giovedì 16 e venerdì 17 ottobre dalle 16 alle 18 nel cortile della scuola.

Espanol :

La APEL del colegio Saint Joseph organiza un mercado de otoño el jueves 16 y el viernes 17 de octubre, de 16.00 a 18.00 horas, en el patio del colegio.

L’événement Marché d’Automne Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Lisieux Normandie Tourisme