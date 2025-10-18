Marché d’automne Salle des fêtes Meslan
Marché d’automne
Salle des fêtes Rue de la Fontaine Meslan Morbihan
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18 18:00:00
Marché de producteurs et artisans locaux. Buvette et petite collation sur place. .
Salle des fêtes Rue de la Fontaine Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 25 76
