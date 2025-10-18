Marché d’automne Salle des fêtes Meslan

Marché d’automne Salle des fêtes Meslan samedi 18 octobre 2025.

Marché d’automne

Salle des fêtes Rue de la Fontaine Meslan Morbihan

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Marché de producteurs et artisans locaux. Buvette et petite collation sur place. .

Salle des fêtes Rue de la Fontaine Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 25 76

