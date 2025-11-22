Marché d’automne Salle des fêtes Moroges

Marché d’automne

Salle des fêtes 4 rue de la Chaume Moroges Saône-et-Loire

2025-11-22 09:00:00

2025-11-22 17:00:00

2025-11-22

Exposants d’art, d’artisanat et producteurs locaux. Buvette gaufres tombola .

Salle des fêtes 4 rue de la Chaume Moroges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 98 12 58 commune-de-moroges@orange.fr

