Marché d’automne Obenheim
Marché d’automne Obenheim dimanche 26 octobre 2025.
Marché d’automne
rue du Ried Obenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-10-26 11:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
2025-10-26
Au profit de la Résidence Séniors du Kleinfeld
Apéritif, petite restauration, tombola
Nombreux exposants et artistes locaux .
rue du Ried Obenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 61 63 69 29
L’événement Marché d’automne Obenheim a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du Grand Ried