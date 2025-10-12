Marché d’automne Orbey

Marché d’automne Orbey dimanche 12 octobre 2025.

Marché d’automne

Orbey Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Envie d’étoffer votre jardin? Participez au marché d’automne et son troc de plantes. Marché de producteurs locaux avec animation musicale et tombola.

Venez participer à notre marché d’automne !

Dans une ambiance festive et conviviale le troc de plantes et de graines vous permettra d’échanger et de faire de belles découvertes.

L’artisanat sera à l’honneur de ce rendez-vous. Artisanat de bois, céramique, cuir, textile, laine, cosmétique naturel, fer forgé, vannerie, bijoux, …

Venez rencontrer nos producteurs locaux confiture, maraîcher, miel, viande et charcuterie, vin, kouglof, tisane et sirop.

Profitez de la présence du rémouleur pour venir affuter vos outils.

Une animation musicale sera proposée pour vous accompagner toute la journée. Tentez également votre chance à la tombola.

Une petite restauration sera disponible sur place.

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 22 38 51 41 amisplacedumarche.orbey@gmail.com

English :

Looking to expand your garden? Take part in the autumn market and plant swap. Local producers’ market with musical entertainment and tombola.

German :

Haben Sie Lust, Ihren Garten zu erweitern? Nehmen Sie am Herbstmarkt und seinem Pflanzentauschhandel teil. Markt mit lokalen Erzeugern, musikalischer Unterhaltung und Tombola.

Italiano :

Volete ampliare il vostro giardino? Partecipate al mercato autunnale e allo scambio di piante. Mercato dei produttori locali con intrattenimento musicale e tombola.

Espanol :

¿Quiere ampliar su jardín? Participe en el mercado de otoño y en el intercambio de plantas. Mercado de productores locales con animación musical y tómbola.

