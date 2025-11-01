Marché d’automne Préfailles

Marché d’automne Préfailles samedi 1 novembre 2025.

Marché d’automne

Avenue de la Plage Éric Tabarly Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2025-11-01 09:30:00

fin : 2025-11-01 18:00:00

2025-11-01

Le marché d’automne à Préfailles un rendez-vous à ne pas manquer pour fêter l’arrivée de la saison automnale !

Le temps des champignons , des châtaignes , des feuilles qui tombent et des citrouilles est enfin arrivé ! Pour cela, Préfailles organise comme chaque année son traditionnel marché d’automne pour célébrer l’arrivée de cette saison mi-chaud mi-froid.

Des animations sont organisées sur l’avenue de la plage Éric Tabarly. Elles vous attendent toute la journée pour vous plonger dans une atmosphère unique en mode « à la saveur de l’automne » !

Au programme

Brocante de livres avec la bibliothèque de Préfailles

Chorale avec les chants marins des Gaillards d’Avant

Présence d’acteurs locaux créateurs, producteurs et professionnels du végétal.

Bon à savoir

Évènement soumis aux conditions météorologiques

Si vous êtes participants, le bulletin d’inscription est à remplir pour le 18 octobre 2024 au plus tard

Restauration sur place à proximité

En famille ou entre amis, venez profiter des joies de l’automne avec ce rendez-vous spécial sur Destination Pornic. Une belle occasion pour se ressourcer mais aussi de ralentir le rythme et profiter des petits bonheurs de la vie !

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Préfailles.

Avenue de la Plage Éric Tabarly Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 60 37 mairie@prefailles.fr

English :

The Préfailles autumn market: a not-to-be-missed event to celebrate the arrival of autumn!

German :

Der Herbstmarkt in Préfailles: Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten, um die Ankunft der Herbstsaison zu feiern!

Italiano :

Il mercato autunnale di Préfailles: un evento da non perdere per celebrare l’arrivo della stagione autunnale!

Espanol :

El mercado de otoño de Préfailles: ¡una cita ineludible para celebrar la llegada del otoño!

