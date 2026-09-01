Informations pratiques

Ranspach-le-Haut

Marché d’Automne

Ranspach-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-27

À l’occasion du marché d’automne, Ranspach-le-Haut se pare de ses plus belles couleurs pour une journée placée sous le signe de la convivialité. Producteurs, artisans et exposants investissent les rues du village pour faire découvrir leurs produits du terroir, leurs créations et leurs savoir-faire. Au programme également animations, musique, restauration et activités pour petits et grands. Un rendez-vous chaleureux pour profiter de l’ambiance automnale et découvrir les richesses locales. 0 .

Ranspach-le-Haut 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 02 43 mairie@ranspachlehaut.fr

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English :

L’événement Marché d’Automne Ranspach-le-Haut a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue